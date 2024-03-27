Общественник Бородин объявил о подготовке признания Пугачевой иноагентом

Певица Алла Пугачева может быть признана в России иностранным агентов, объявил 27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. При этом он сослался на будто бы полученную информацию от Генпрокуратуры.

"Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство Юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом", — написал Бородин в своем Telegram-канале, ссылаясь на ответ надзорного ведомства на свое ранее поданное обращение.

Глава ФПБК также выразил надежду на то, что "контролирующие органы доведут это дело до конца".

В начале марта появилась информация о том, что Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать ее иноагентом.

Бородин известен благодаря своим жалобам в органы госвласти с жалобами на различные публичные фигуры. В разное время в фокус его внимания попадали, например, политик Борис Надеждин, писатель Дмитрий Быков*, актеры Данила Козловский и Лия Ахеджакова.

В конце прошлого года стало известно, что Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело о распространении фейков про армию в отношении Пугачевой и ее мужа Максима Галкина**.

*Минюст внес Дмитрия Быкова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Галкина в единый реестр иноагентов

Фото: Alla-Art Channel / YouTube (скриншот)