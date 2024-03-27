Центризбирком подготовит предложения по изменению законодательства о выборах

Центральная избирательная комиссия намерена подготовить свои предложения по изменению законодательства о выборах в преддверии намеченного на сентябрь Единого дня голосования, сообщил 27 марта зампред ЦИК Николай Булаев. Он также призвал регионы включиться в обсуждение.

На заседании Центризбиркома Булаев призвал обсудить необходимость внесения изменений в законодательство, а также внимательно оценить существующую нормативную базу и, в случае необходимости, подготовить свои предложения, передает ТАСС. Сделать это, по его мнению, следует "в ближайшие дни".

Зампред Центризбиркома отдельно обратился в связи с этим к регионам. "По изменениям в законодательство у нас времени немного, поэтому мы ждем от вас эти предложения в течение недели, все эти предложения вместе с теми, которые находятся на площадке ЦИК РФ, мы обязательно обсудим", — заявил он.

Всего, по оценке Булаева, на обсуждение предложений по изменению законодательства с представителями регионов имеется две недели.

Тем временем на заседании петербургского ЗакСа депутаты отказались идеи от снижения муниципального фильтра на выборах с 10 % до 5 %. Соответствующая инициатива исходила от фракции "Яблоко".

Фото: ЗАКС.Ру