Володин поручил комитетам Думы проработать вопросы безопасности массовых мероприятий

Профильные комитеты Госдумы должны будут проработать вопросы усиления безопасности культурных и массовых мероприятий, соответствующее поручение дал спикер Вячеслав Володин. Распоряжение об этом он озвучил в ходе пленарного заседания 27 марта.

"Поручим комитету по культуре совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что соответствующие поправки уже обсуждаются депутатами. По ее словам, предложения исходят от МВД, сенаторов и депутатов.

Вопрос безопасности проведения мероприятий парламентарии подняли в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Днем ранее в связи со стрельбой в концертном зале Володин предлагал вернуть смертную казнь без проведения референдума.

Фото: duma.gov.ru