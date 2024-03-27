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Новости 13:57

Володин поручил комитетам Думы проработать вопросы безопасности массовых мероприятий

фото ЗакС политика Володин поручил комитетам Думы проработать вопросы безопасности массовых мероприятий

Профильные комитеты Госдумы должны будут проработать вопросы усиления безопасности культурных и массовых мероприятий, соответствующее поручение дал спикер Вячеслав Володин. Распоряжение об этом он озвучил в ходе пленарного заседания 27 марта.

"Поручим комитету по культуре совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что соответствующие поправки уже обсуждаются депутатами. По ее словам, предложения исходят от МВД, сенаторов и депутатов.

Вопрос безопасности проведения мероприятий парламентарии подняли в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Днем ранее в связи со стрельбой в концертном зале Володин предлагал вернуть смертную казнь без проведения референдума.

Фото: duma.gov.ru


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