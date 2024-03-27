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Новости 16:17

Книжные издательства в России могут снова начать лицензировать

фото ЗакС политика Книжные издательства в России могут снова начать лицензировать

В России могут снова ввести лицензирование книжных издательств, об этом 27 марта пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

Вопрос о возвращении лицензирования книжных издательств уже поднимался в Минцифры после обращения МВД России. По данным СМИ, Российскому книжному союзу предложили сформулировать свою позицию по вопросу.

На данный момент, сам механизм лицензирования не обсуждался, однако ранее в России такая система уже функционировала до 2001 года. Министерство печати выдавало пятилетние лицензии, а также могло их отзывать.

По информации "Ведомостей", большинство участников книжного рынка высказались против такой идеи. Эксперты считают, что сомневаются в том, что возможно регулировать книжный рынок в эпоху интернета.

Напомним, что в библиотеках России хотят изменить порядок выдачи книг, у которых авторы являются иностранными агентами.

Фото: unsplash.com


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