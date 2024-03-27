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Новости 18:17

В Конституционном суде рассказали, когда суд сможет ответить на вопрос о смертной казни

фото ЗакС политика В Конституционном суде рассказали, когда суд сможет ответить на вопрос о смертной казни

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин рассказал, когда КС РФ выскажется по вопросу о смертной казни, об этом 27 марта пишет РИА Новости.

По словам Зорькина, после официального запроса уполномоченных заявителей суд будет готов ответить по вопросу о смертной казни. 

В пресс-службе КС РФ рассказали, кто может выступать в роли уполномоченных заявителей. Среди них может быть группа депутатов, однако если она состоит не менее чем из 90 человек. 

"Например, о проверке конституционности положений нормативного акта может обратиться, в частности, группа депутатов Государственной думы – не менее 90 человек. А о толковании положений Конституции – только высшие государственные органы, в том числе Государственная дума в целом. О проверке конституционности законопроекта (в порядке предварительного контроля) вообще может обратиться только президент", – рассказали в суде.

Ранее по поводу снятия моратория на смертную казнь в России высказалась уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова. По ее мнению, совет по правам человека не может выступать за смертную казнь, так как главное право человека – его жизнь.

Фото: ЗАКС.Ру


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