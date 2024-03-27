Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова высказалась против снятия моратория на казни

Уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова высказалась против снятия моратория на смертную казнь в России, об этом 27 марта пишет 78.ru.

Агапитова заявила, что жизнь – это главное право человека, а обсуждение снятия моратория это эмоциональная реакция на трагедию в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

"Я считаю, что совет по правам человека вообще не может быть за смертную казнь. Потому что самое главное право человека – его жизнь", – сказала уполномоченная.

Также она отметила, что для того, чтобы применить смертную казнь, потребуется суд присяжных. Агапитова напомнила, что пожизненный срок заключения в колонии строгого режима не менее суров, чем смертная казнь.

Напомним, что председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает, что отмена моратория на смертную казнь в России возможна и без референдума, который ранее предлагался лидером фракции СРЗП Сергеем Мироновым. По его мнению, для отмены достаточно решения Конституционного суда.

Фото: ЗАКС.Ру