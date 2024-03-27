Доклад Агапитовой без "политической ангажированности"

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова 27 марта выступила перед депутатами Заксобрания с докладом о своей деятельности за 2023 год. Некоторые парламентарии заметили "пробел" в отчете - о политических правах граждан омбудсмен не упомянула.

Всего за 2023 год уполномоченный предоставила консультации или оказала содействие в решение проблем 7,8 тысячи петербуржцев. Примерно 11% от всех поступивших в аппарат омбудсмена обращений были связаны с соблюдением прав военнослужащих и призывников. Столько же обращались к Агапитовой лица, которые находятся в местах лишения свободы. Больше всего писем (21%) были связаны с правом на пенсионное обслуживание и соцвыплаты. Из опубликованного на сайте уполномоченного доклада следует, что 78% обращений не свидетельствовали о нарушении чьих-либо прав. По этим вопросам была дана консультация.

Демография

Доклад уполномоченного начался с демографических данных. Численность постоянного населения Петербурга сократилась до 5,558 млн человек, также снизилась рождаемость. В 2023 году на свет появилось на 2 тысячи меньше новорожденных, чем годом ранее. Несмотря на снижение смертности относительно 2022 года, естественная убыль населения все равно оказалась выше. Число молодоженов тоже стало меньше, при этом разводов стало больше.

Среди положительных изменений - в Петербурге фиксируют рост продолжительности жизни горожан. В 2023 году она составила 76,83 года. Сейчас Петербург обгоняет средний показатель по стране и занимает лидирующую позицию в соответствующем рейтинге.

Права военнослужащих и призывников

Отдельная глава ежегодного доклада посвящена правам военнослужащих и призывников. В ней говорится, что военнообязанные регулярно обращаются к омбудсмену с жалобами на действия военных комиссариатов. Например, некоторые призывники, не согласные с результатами медицинского освидетельствования, не смогли получить свои документы для ознакомления, чтобы подготовить жалобу.

"Не согласившись с результатами медицинского освидетельствования, я решил ознакомиться с материалами моего личного дела, чтобы подготовить жалобу в вышестоящую призывную комиссию, однако мне не была предоставлена такая возможность, я даже не получил ответ военного комиссара на свое заявление, поданное в установленном порядке" - приводятся в отчете слова одного из призывников.

Как указано в отчете, в случаях, похожих на описанный выше, омбудсмен обращалась к военным комиссарам с просьбами о содействии в реализации прав обратившихся к ней молодых людей.

Некоторые граждане призывного возраста столкнулись с трудностями при получении отсрочки. Среди них есть и работники IT-компаний. Так, в одном из военных комиссариатов Петербурга процесс предоставления отсрочки айтишнику в соответствии с постановлением правительства о льготах для работников IT-сферы оказался " слишком сло­жен". Получить отсрочку удалось лишь после вмешательства уполномоченной по правам человека.

Градозащита

В представленном отчете уполномоченного также уделяется внимание градозащитными проблемам Петербурга. В аппарате омбудсмена выделяют продолжающуюся тенденцию по выводу из-под охранного статуса объектов культурного наследия, практику сноса исторических домов, которая приводит к конфликту между строительными компаниями и градозащитным сообществом. Агапитова указывает также на случаи, когда сносились дома, не включенные в список объектов охраны, но обладающие признаками исторической ценности: доходного дома Басевича, доходного дома Устинова и других.

Политические права и свободы

Большинство парламентариев положительно отзывались о докладе Агапитовой, однако некоторые обратили внимание на недосказанность омбудсмена в части политических прав и свобод горожан. Непосредственно во время выступления эту тему затронули лишь частично. Депутат от фракции "Яблоко" Борис Вишневский поинтересовался, как уполномоченный относится к задержаниям 16 и 17 февраля, когда стало известно о смерти политика Алексея Навального*. Тогда почти две сотни человек были задержаны сотрудниками полиции возле стихийных мемориалов в память об оппозиционере.

- Что касается задержаний после смерти Навального*, то есть 16 и 17 февраля. Граждане задерживались все-таки по статье КоАП. Речь шла про организацию одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Вы знаете, эта статья у нас в кодексе уже с 2012 года, и время от времени, если граждане создают некие помехи при публичных каких-то действиях, помехи движению пешеходов или транспортных средств <...> их привлекают по этой статье. Я знаю, что было составлено 198 административных протоколов, и по некоторым жалобам мы взаимодействовали с городской прокуратурой. Именно в самих административных протоколах было указано, что это было не просто возложение, а действительно были созданы некие помехи, - рассказала Агапитова.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина в беседе с журналистами, рассказала, что, по ее мнению, права граждан - это не только пособия, выплаты и здравоохранение, для которых есть уполномоченные социальные службы, но и и политическая дискуссия, свободы.

- Это, конечно, вопросы политической дискуссии, политических и гражданских прав, свобод и тех тем, которые всегда традиционно занимали примерно половину отчета уполномоченного. О чем это говорит? Это говорит о том, что, возможно, в последнее время значительно сократились вот эти рамки политической дискуссии открытой. Для этого существует аппарат уполномоченного. Это очень жаль, мы многое теряем, - считает Шишкина.

Единоросс Алексей Макаров назвал доклад полным и комплексным.

- По моему мнению, наверное, это самый хороший доклад уполномоченного, который я в данном зале слышал. В качестве достоинства то, что не было какой-то ангажированности с точки зрения политики. Коротко по делу, четко и понятно, - заявил Макаров.

Позже единоросс объяснил корреспонденту ЗАКС.Ру, что имел в виду под отсутствием "ангажированности". Он пояснил, что отчеты Агапитовой, по его мнению, отличаются от докладов бывшего омбудсмена, а теперь его коллеги из фракции "Яблоко" Александра Шишлова.

- Прошлые доклады, которые делал господин Шишлов, практически полдоклада мы слушали про то, что у нас плохо и как неправильно. Без каких-либо предложений. Просто негативные оценки должностного лица. На мой взгляд, защита прав граждан порой подменялась интересами партии "Яблоко". Ну это моя личная оценка, - добавил Макаров.

Упрекнуть Агапитову в симпатиях "Яблоку" в будущем вряд ли удастся. В отчете за 2023 год в части про критику законопроекта об изменении порядка наделения исторических зданий охранным статусом уполномоченная указала, что с помощью поправки "Единой России" удалось защитить от сноса квартал в Нарвской заставе. "Яблочник" Вишневский сообщил Агапитовой, что поправка была внесена несколькими фракциями. Омбудсмен пообещала скорректировать опубликованный доклад.



























*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Константин Леньков, фото Михаил Масленников, ЗАКС.Ру