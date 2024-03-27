Московский суд отправил в СИЗО заместителя руководителя ФТС России

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения для заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елены Ягодкиной, об этом 27 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

В суде Ягодкиной было предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 года.

О том, что Елену Ягодкину задержали, стало известно во вторник, 26 марта. Ее подозревают в причастности к коррупции в сфере начисления таможенных пошлин.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы