Количество погибших в "Крокус Сити Холле" выросло до 143

Число погибших при теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта выросло до 143 человек, об этом 27 марта стало известно из обновленного списка погибших МЧС РФ.

В ведомстве уточняют, что список является предварительным.

При этом в пресс-службе Следственного комитета России сообщали, что на данный момент опознано 84 тела погибших. Среди них есть пятеро несовершеннолетних от 9 до 16 лет. В СК РФ поступило 143 заявление от граждан о пропаже их близких.

Во вторник, 26 марта, глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщал о 13 погибших при теракте в Подмосковье. Он отметил, что результаты первоначального расследования говорят о том, что теракт был "тщательно спланирован".

Фото: пресс-служба МЧС РФ