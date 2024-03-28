Полиция в Петербурге задержала троих подростков за нападения на прохожих

Три несовершеннолетних петербуржца задержаны в Красногвардейском районе по подозрению в нападениях на случайных прохожих, рассказали 28 марта в ГУ МВД по региону. Предположительно от рук подростков могли пострадать два человека.

Инциденты с нападениями произошли утром во вторник, 26 марта. Первым от действий подростков пострадал 28-летний житель одного из домов по Муринской дороге. Согласно данным полиции, его "целенаправленно спровоцировали" на конфликт, после чего избили втроем. Один из нападавших забрал шесть тысяч рублей, выпавшие из рук гражданина во время драки.

После этого компания атаковала 33-летнего жильца одного из соседних домов, стоявшего со знакомыми у подъезда. "Мужчина даже не успел отреагировать на внезапно проявленную в его адрес агрессию. После произошедшего с многочисленными ушибами и ссадинами он был вынужден обратиться за медицинской помощью в больницу", — отметили в полицейском главке.

Правоохранители оперативно задержали троих подозреваемых в возрасте 16-17 лет. Двое из них попадали в поле внимания силовиков из-за грабежа, совершенного в начале месяца. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Ранее Смольнинский районный суд отправил в СИЗО двоих подростков за избиение прохожего в саду Сан-Галли. Мужчина сам позвонил в экстренные службы, после чего скончался до приезда наряда на место.

Фото: ЗАКС.Ру