ГАТИ при помощи видеокамер усилит контроль за содержанием дворов

Контроль за содержанием дворов Петербурга с помощью системы "Безопасный город" и нейросетевых технологий будет усилен, рассказали 28 марта в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Специалисты принялись подключать к работе дополнительные камеры.

Так, сотрудники ГАТИ отобрали 10 тысяч камер наблюдения на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов для усиления контроля за состоянием территорий во дворах. "Они позволят усилить охват контроля содержания дворовой территории, реализованный за счет 800 камер, добавленных в систему ранее", — выразили убежденность в ГАТИ.

К настоящему моменту внедрены семь тысяч дополнительных камер. В дальнейшем специалисты обновят сведения об ответственных за содержание территорий. При выявлении нарушений нейросеть будет передавать данные в чат с фотографией и указанием срока на исправление. Выполнение работ также будет проверяться автоматически.

Ранее стало известно о том, что с середины февраля ГАТИ начала использовать нейросеть для контроля за зимней уборкой. За 20 дней использования удалось выявить почти 6,5 тысячи нарушений.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"