Петербуржец получил штраф за драку с полицейскими

Житель Петербурга заплатит штраф за драку полугодичной давности с двумя полицейскими, постановил Невский районный суд. Максима Антонова признали виновным в применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Как рассказали 28 марта в объединенной пресс-службе судов города, в рукопашной схватке с правоохранителями Антонов сошелся ночью 20 сентября прошлого года. Местом действия стали квартира и лестничная площадка перед ней в одном из домов по Русановской улице. Наряд полиции попытался задержать нетрезвого горожанина за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), но встретил стойкий отпор.

В квартире Антонов неудачно попытался толкнуть одного полицейского и ударить кулаком второго. Следующая попытка толкнуть правоохранителя оказалась более успешной, горожанин и полицейский повалились на пол, при этом последний ударился головой и получил два удара кулаком. Другого полицейского петербуржец ударил ногой в шею и в поясницу, а заодно сорвал с плеча фальшпогон.

Драка продолжилась за пределами квартиры. На лестничной клетке Антонов безуспешно попытался ударить правоохранителей головой и ногами, однако те увернулись.

"Своими преступными действиями Антонов причинил потерпевшим физическую боль и телесные повреждения", — резюмировали в судебной пресс-службе.

Суд учел, что Антонов впервые привлекается к уголовной ответственности, а также принял во внимание его раскаяние и факт принесения извинений пострадавшим. Горожанину назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. С учетом проведенного им времени под стражей сумму снизили до 40 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру