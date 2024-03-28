Генпрокуратура занялась разработкой проекта о расширении блокировок контента

Генеральная прокуратура занята подготовкой законопроекта о расширении возможности блокировок контента в интернете, сообщила 28 марта вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко. По ее словам, в разработке также участвуют Минцифры и Роскомнадзор.

"Сейчас Генеральная прокуратура совместно с Минцифрой и Роскомнадзором прорабатывает законопроект, расширяющий технические возможности по блокировке противоправного контента. Я думаю, что мы тоже включимся в эту работу", — приводит РИА Новости слова Святенко.

По мнению сенатора, в России следует "на законодательном уровне" предусмотреть требования к авторам и распространителям общественно значимого информационного контента. "Авторы должны нести ответственность за качество и достоверность публично размещаемого контента", — полагает она.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии в России планов блокировки Telegram.

Фото: ЗАКС.Ру