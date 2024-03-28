ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:59

Аэропорты попросили Минтранс не запрещать вход в терминалы сопровождающим лицам

фото ЗакС политика Аэропорты попросили Минтранс не запрещать вход в терминалы сопровождающим лицам

Международная ассоциация аэропортов (МАА), Российский союз туриндустрии (РСТ) и Общероссийское объединение пассажиров обратились в Минтранс с просьбой не запрещать проход в терминалы лицам без билетов, сообщил 28 марта "Коммерсантъ". По мнению собеседников издания, установление подобного запрета приведет лишь к очередям на входе в аэропорты и ухудшит ситуацию с безопасностью.

Запрет должен будет вступить в силу с 1 сентября. В соответствии с ним при третьем уровне безопасности сопровождающие и иные лица без документов не будут допускаться в терминалы. Подобный уровень уже сейчас действует в аэропортах Москвы и в петербургском Пулково, отмечает издание.

В обращении МАА говорится, что недопуск сопровождающих помешает гражданам встречать и провожать пассажиров, среди которых могут быть пожилые люди и маломобильные граждане, включая летящих с детьми или же несопровождаемых детей. Запрет приведет к появлению очередей на вход в терминалы, а это способно вызвать "повышение уровня уязвимости в случае терактов, рост криминогенной обстановки, имиджевые потери воздушного транспорта в целом", утверждают авторы обращения.

В Минтрансе изданию заявили, что мера будет носить "временный краткосрочный характер" и будет вводиться в период наибольшей опасности. Собеседники "Коммерсанта" прокомментировали это утверждение, сославшись на то, что третий уровень безопасности продлевается в аэропортах каждые полмесяца уже более года.

Ранее на пассажира Пулково завели уголовное дело из-за его слов об опасных предметах в ручной клади коллеги.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама