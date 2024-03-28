Горсуд ликвидировал петербургское общество эстонской культуры

Городской суд удовлетворил иск регионального управления Минюста и ликвидировал Петербургское общество эстонской культуры, сообщил 28 марта ТАСС со ссылкой на информацию объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

"Суд административный иск удовлетворил, ликвидировал общественную организацию "Санкт-Петербургское общество эстонской культуры" с исключением сведений о ней из Единого госреестра юридических лиц", — рассказала информагентству представитель пресс-службы.

Как следует из картотеки судебных дел, заседание по делу состоялось 26 марта. Административный иск ведомства был удовлетворен.

О том, что управление Минюста обратилось в суд с требованием ликвидировать организацию, стало известно месяцем ранее. Как передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства, иск был подан по просьбе самого общества эстонской культуры. В августе 2023 года в деятельности организации обнаружили ряд нарушений, включая несоответствие положений ее устава российскому законодательству и непредоставление различной отчетности за 2020-2022 годы.

Общество эстонской культуры существовало с 1992 года, своей целью оно декларировало "сохранение этнической самобытности эстонцев, проживающих в Санкт-Петербурге, эстонского языка и национальных традиций, поддержание связей с Эстонией в области культуры, науки и искусства".

Фото: ЗАКС.Ру