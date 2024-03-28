В Минкульте высказались за ужесточение мер к кинотеатрам для борьбы с пиратством

В России следует ужесточить законодательство для борьбы с пиратским прокатом фильмов в кинотеатрах, заявил замглавы Минкульта Сергей Обрывалин на заседании комитета Госдумы по культуре. Речь идет о практике демонстрации зарубежных кинолент без лицензии в качестве "предсеансового обслуживания".

Заявление Обрывалина прозвучало в ответ на вопрос главы комитета Елены Ямпольской. Последняя интересовалась, составляются ли протоколы на кинотеатры за демонстрацию продукции зарубежных студий, отказавшихся от проката фильмов в России.

Чиновник заявил, что протоколы составляются, однако для закрытия кинотеатров требуется время. "Первый протокол — штраф, второй — штраф, и только на третий штраф, теоретически, можно закрыть кинотеатр. И пока мы с вами составляем второй штраф, кино уже снялось с проката, прошли две-три недели", — передает слова замминистра "Интерфакс".

Обрывалин выразил мысль о том, что ужесточение законодательства в этой сфере может и в самом деле иметь смысл. "Здесь совершенно согласны, нужно запрещать такие вещи", — объявил он.

Ранее о "предсеансовом обслуживании" высказывался советник президента по культуре Владимир Толстой. По его мнению, речь идет о вынужденной мере на период создания российского кино.

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