Советник президента счел вынужденной мерой пиратский прокат зарубежных кинолент

Пиратский кинопрокат зарубежных фильмов в России можно назвать вынужденной мерой на период создания отечественного кино, следует из слов советника президента по культуре Владимира Толстого в беседе с "Интерфаксом".

"Я против любого воровства, против любой нечестности. Единственное, чем я могу это пока, условно, оправдать, — это то, что [пиратский кинопоказ] заполняет некую дыру, которую испытали кинотеатры [после ухода голливудских студий с российского рынка]", — высказался Толстой.

Советник президента обратил внимание на старания российской киноиндустрии нарастить производство собственного контента и уточнил, что "невозможно одномоментно" этого добиться. Показы зарубежных лент в рамках предсеансного обслуживания он также счел вынужденной мерой. По его мнению, зритель зачастую "видит и понимает, что ничего особенного не упустил, что разговоров об этом больше, чем ценность".

В начале ноября группа депутатов Госдумы обратилась в Минцифры с предложением демонстрировать в кинотеатрах ролики с участниками СВО.

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