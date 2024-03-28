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Новости 14:59

В Петербурге потратят более 460 миллионов рублей на обустройство Линейного парка

фото ЗакС политика В Петербурге потратят более 460 миллионов рублей на обустройство Линейного парка

Комитет по госзаказу объявил конкурс на благоустройство Линейного парка близ устья реки Смоленки. Лот размещен на портале госзакупок 27 марта, прием заявок продлится до 12 апреля.

Конкурс проводится в интересах администрации Василеостровского района города. Начальная цена контракта составляет 464,5 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен будет выполнить благоустройство, провести освещение и установить фонтан с площадью зеркала воды на уровне 12 квадратных метров.

Помимо Линейного парка, благоустройством предполагается охватить сквер Александра Володина и скверы к северу и югу от Смоленки.

Работы должны быть выполнены в срок до 31 августа. Подрядчика должны будут определить 22 апреля.

В январе зампред комитета по благоустройству Лариса Канунникова сообщала о планах обустроить 60 городских объектов в течение года.

Фото: ЗАКС.Ру


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