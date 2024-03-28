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Новости 15:46

РКН ограничил доступ к 11 Telegram-каналам из-за террористического контента

фото ЗакС политика РКН ограничил доступ к 11 Telegram-каналам из-за террористического контента

Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам, в которых содержался террористический контент, об этом 28 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ограничения происходили последние два дня. Как рассказали в пресс-службе, в ведомстве ускорили выявление и проверку таких Telegram-каналов. 

Кроме этого, специалисты РКН фиксируют создание каналов, которые якобы анонсируют новые теракты. В ведомстве уточнили, что такие каналы создаются для запугивания населения.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас планов по блокировке Telegram нет, однако власти хотели бы больше внимания от основателя площадки Павла Дурова к тому, что мессенджером пользуются террористы.

Фото: pixabay


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