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Новости 16:18

В Петербурге 12 иностранных граждан поставили на воинский учет

фото ЗакС политика В Петербурге 12 иностранных граждан поставили на воинский учет

В УМВД Фрунзенского района Петербурга 12 мужчин принесли присягу после принятия гражданства РФ, об этом 28 марта пишет "Фонтанка.ру".

Однако принять присягу, чтобы исполнить свой гражданский долг в полной мере, оказалось недостаточно. После торжественной церемонии мужчинам вручили повестки о постановке на воинский учет.

Сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Санкт-Петербургскому гарнизону также присутствовали на церемонии принятия гражданства и наблюдали за процедурой выдачи повесток.

В январе 2024 года в здании УМВД по Невскому району Петербурга тоже вручили повестки в военкомат 15 мигрантам после принятия российского гражданства.

Фото: Минобороны России / "ВКонтакте"


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