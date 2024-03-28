Четверо обвиняемых в теракте в "Крокусе" попали в список террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, 28 марта на сайте ведомства появились обновленные данные.

Теперь в нем значатся четверо фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта.

Список пополнился подозреваемыми Мирзоевым Далерджоном Баротовичем* 1991 года рождения, Рачабализодом Саидакрами Суродали** 1994 года рождения, Фаридуни Шамсидином*** 1998 года рождения и Файзовым Мухаммадсобиром Зокирчоновичем**** 2004 года рождения. Все четверо уроженцы Таджикистана.

*Росфинмониторинг внес Мирзоева Далерджона в реестр террористов и экстремистов

**Росфинмониторинг внес Рачабализода Саидакрами в реестр террористов и экстремистов

***Росфинмониторинг внес Фаридуни Шамсадина в реестр террористов и экстремистов

****Росфинмониторинг внес Файзова Мухаммадсобира в реестр террористов и экстремистов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы