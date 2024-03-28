Для российских подростков выпустили рекомендации по поведению в случае призывов к терактам

Минпросвещения России разработало рекомендации для детей в случае, если им пришли сообщения с призывами совершить теракт, об этом 28 марта пишет ТАСС со ссылкой на слова первого заместителя министра просвещения Александра Бугаева.

По словам Бугаева, после того как подросток получил подобное сообщение, ему не нужно вступать с неизвестным в диалог, а следует просто заблокировать и рассказать о случившемся взрослым.

Замминистра отметил, что рекомендации уже направлены в регионы.

Ранее в пресс-службе Росгвардии ТАСС рассказали, что после теракта в "Крокус Сити Холле" резко увеличилось количество звонков и сообщений подросткам с призывами совершить теракт за деньги.

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