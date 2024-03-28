В московский суд был подан иск о защите чести и достоинства после теракта в "Крокусе"

Судья чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, который проходил в МВЦ "Крокус Экспо", обратилась в Савёловский районный суд Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации, об этом 28 марта сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Иск в суд поступил в понедельник, 25 марта, к ООО "4 кота" (торговые марки Baza и Newsar) и ООО "Айдэнсер.ру".

По мнению женщины, ряд СМИ распространили информацию о том, что из здания "Крокус Экспо", которое прилегает к зданию "Крокус Сити Холла", не выпускали несовершеннолетних во время теракта в концертном зале.

Истец рассказала, что сведения в СМИ являются недостоверными и порочат ее репутацию. Она указала, что подвергается общественной травле.

Сейчас иск принят судом к производству.

Фото: ЗАКС.Ру