В Петербурге 29 марта ожидается теплая и облачная погода

В Петербурге теплая погода будет испорчена облаками и возможными дождями, об этом 29 марта сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет формироваться под влиянием циклона, центр которого расположится над Ботническим заливом. Это принесет в город облака, а во второй половине дня может даже пойти дождь.

Воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы

В субботу, 30 марта, погода немного ухудшится – температура воздуха понизится, а также возможны дожди.

Фото: ЗАКС.Ру