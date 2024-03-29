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В Петербурге 29 марта ожидается теплая и облачная погода

фото ЗакС политика В Петербурге 29 марта ожидается теплая и облачная погода

В Петербурге теплая погода будет испорчена облаками и возможными дождями, об этом 29 марта сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет формироваться под влиянием циклона, центр которого расположится над Ботническим заливом. Это принесет в город облака, а во второй половине дня может даже пойти дождь.

Воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы

В субботу, 30 марта, погода немного ухудшится – температура воздуха понизится, а также возможны дожди.

Фото: ЗАКС.Ру


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