Соцсети удалили около 40 тысяч опасных материалов с начала 2024 года

Администрации разных социальных сетей удалили с начала 2024 года около 26 тысяч особо опасных материалов по требованию Роскомнадзора, об этом 29 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Из всего количества удаленных материалов 17,2 тысячи содержали наркотический контент, 6,7 тысяч — экстремистский и террористический контент, 1,1 тысяча — суицидальный контент и 0,9 тысяч — детскую порнографию.

Также было удалено 12,7 тысяч материалов в рамках рабочего взаимодействия РКН и социальных сетей таких как "ВКонтакте", "Одноклассники", "МойМир" и Rutube. Больше всего на этих ресурсах было материалов, содержащих детскую порнографию — 6,4 тысячи из общего количества.

Напомним, что Роскомнадзор ограничил доступ к 11 Telegram-каналам из-за террористического контента.

Фото: unsplash.com