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Новости 10:46

Количество пострадавших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 382 человек

фото ЗакС политика Количество пострадавших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 382 человек

В ходе теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" пострадали 382 человека, об этом 29 марта пишет ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

"По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей", – заявил собеседник агентства.

Также он отметил, что 217 человек получили медицинскую помощь на дому, еще 165 человек были госпитализированы. К настоящему времени из стационаров выписаны 96 пострадавших.

В среду, 27 марта, МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Их количество выросло до 143 человек.

Фото: пресс-служба МЧС России


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