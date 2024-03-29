Количество пострадавших при теракте в "Крокусе" увеличилось до 382 человек

В ходе теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" пострадали 382 человека, об этом 29 марта пишет ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

"По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая девятерых детей", – заявил собеседник агентства.

Также он отметил, что 217 человек получили медицинскую помощь на дому, еще 165 человек были госпитализированы. К настоящему времени из стационаров выписаны 96 пострадавших.

В среду, 27 марта, МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". Их количество выросло до 143 человек.

Фото: пресс-служба МЧС России