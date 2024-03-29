Ночь на 29 марта в Петербурге стала самой теплой за всю историю наблюдений

Погода в Петербурге в ночь на 29 марта установила температурный рекорд и стала самой теплой за всю историю наблюдений, об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, температура ночью не опускалась ниже +7,7 градусов. Однако дневная температура 28 марта рекорд не побила, а заняла лишь третье место в ряду теплых дней. Теплее 28 марта было в 2021 году, тогда температура составила +14,3 градуса, и в 2016 году с +13,9 градусами.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус, в Петербурге в пятницу, 29 марта, температура воздуха прогреется до +12 градусов, однако в городе будет облачно и возможны дожди.

Фото: ЗАКС.Ру