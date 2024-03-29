Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину за оправдание теракта в "Крокусе" в чате доставщиков

Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Баходуру Зухурову по статье об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 29 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Зухуров в чате петербургских курьеров сервиса доставки в Telegram написал определенные сообщения, которые содержат признаки оправдания теракта, который произошел 22 марта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Правоохранители задержали мужчину в среду, 27 марта. В этот же день ему предъявили обвинение. Он вину признал и раскаялся.

Суд избрал Баходуру Зухурову меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая 2024 года.

Фото: скриншот видео объединенной пресс-службы судов Петербурга