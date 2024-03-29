В Петербурге восстановят 21 фонтан в 2024 году

В 2024 году 21 петербургский фонтан ожидает реконструкцию и капитальный ремонт, об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметили в администрации, часто у фонтанов, которые подлежат восстановлению, отсутствует рабочее оборудование. На данный момент, специалисты уже восстанавливают фонтаны в Румянцевском саду. Еще четыре фонтана на Лесном проспекте, проспекте Стачек, Моховой улице и набережной Фонтанки ожидают реконструкцию.

Работы по восстановлению фонтанов в Петербурге ведутся с 2019 года по поручению губернатора города. В общей сложности за пять лет было реконструировано 35 фонтанов и капитально отремонтировано восемь. В работах по восстановлению участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Фото: пресс-служба администрации Петербурга