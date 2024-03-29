Петербург вошел в число пилотных зон для тестирования 5G

На заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) были официально определены пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром, рассказали 29 марта в Минцифры. В список, среди прочих, попали Петербург и Ленобласть.

Для тестирования совместимости сетей 5G с существующими средствами было решено определить список пилотных зон. В этих зонах предполагается использовать российские базовые станции.

"Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях", — говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе стало известно о планах Минцифры приступить к решению проблемы воздействия средств радиоэлектронного подавления беспилотников на гражданскую инфраструктуру. В первую очередь, речь идет о поиске способов устранения помех сотовой и спутниковой связи.

Фото: ЗАКС.Ру