ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:54

Петербург вошел в число пилотных зон для тестирования 5G

фото ЗакС политика Петербург вошел в число пилотных зон для тестирования 5G

На заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) были официально определены пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром, рассказали 29 марта в Минцифры. В список, среди прочих, попали Петербург и Ленобласть.

Для тестирования совместимости сетей 5G с существующими средствами было решено определить список пилотных зон. В этих зонах предполагается использовать российские базовые станции.

"Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях", — говорится в сообщении ведомства.

На прошлой неделе стало известно о планах Минцифры приступить к решению проблемы воздействия средств радиоэлектронного подавления беспилотников на гражданскую инфраструктуру. В первую очередь, речь идет о поиске способов устранения помех сотовой и спутниковой связи.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости29 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама