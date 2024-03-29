В Киришах простились с погибшим участником СВО

В Киришах 29 марта простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Владимиром Голых, сообщили в районной администрации. Соболезнования родным участника спецоперации передал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко через главу комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлану Нерушай.

"Совет депутатов и администрация Киришского района соболезнуют родным и близким Владимира Голых", — говорится в опубликованном сообщении.

Голых похоронили с воинскими почестями под троекратный оружейный залп.

Ранее стало известно о гибели троих участников СВО из Ленобласти. Речь шла о жителях Выборгского, Кировского и Подпорожского районов региона.

Фото: Администрация Киришского района / "ВКонтакте"