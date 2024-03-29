Суд ограничил петербуржца на год за звонок о бомбе в здании ФСБ

Красносельский районный суд огласил приговор жителю Петербурга Дмитрию Толоконникову по делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, фигурант тревожил экстренную службу сообщением о бомбе в здании регионального управления ФСБ.

Как установил суд, декабрьским вечером 2022 года Толоконников позвонил в службу "112" и поведал о якобы заложенном в здании УФСБ на Литейном проспекте взрывном устройстве. Сообщение было проверено, бомба не обнаружена.

Сам Толоконников вину не признал. По его признанию, в тот вечер он распивал спиртные напитки в своей квартире. Информацию о минировании он якобы почерпнул из пришедшего на его телефон звонка с пуш-уведомлением. Звонок в аппарате не сохранился.

"Он позвонил в службу "112" и сообщил о том, что здание ФСБ заминировано, также он звонил и по номеру "911". Он звонил в "112" для того, чтобы передать полученное им сообщение, предотвратить возможный теракт", — передает рассказ петербуржца судебная пресс-служба.

В дальнейшем к Толоконникову пришли правоохранители и доставили его в отдел полиции, где он написал объяснение. На вопросы о причинах доставления в отдел горожанину якобы ничего не говорили, вследствие чего "у него начались эмоции". После этого петербуржца посадили в камеру и продержали там два дня, следовало из его рассказа.

Толоконников также сообщил, что ему будто бы угрожали арестом на шесть месяцев за отказ признаваться в содеянном. Помимо этого, он заявил, что подписал готовый протокол допроса, хотя сам никаких показаний не давал. "Просил учесть, что у следователя имелось около четырех-пяти объяснений разного содержания и он выбрал те, которые были необходимы", — отметили в пресс-службе.

Суд назначил Толоконникову наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Ранее стало известно об аресте жителя Сестрорецка за звонок с рассказом о бомбе в местном гипермаркете.

Фото: ЗАКС.Ру