Экс-глава МИД Австрии прочла лекцию в Мариинском дворце

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль провела лекцию в петербургском Мариинском дворце, сообщила 29 марта пресс-служба Заксобрания. Послушать ее выступление пришли члены городского Молодежного парламента, а также представители кадрового резерва этого органа.

Свою лекцию Кнайсль озаглавила "Как Европейский союз из мирного проекта превратился в милитаристский альянс". В ее изложении следовало, что первоначально союз ставил своими целями урегулирование конфликтов в Европе, свободную торговлю и достижение процветания граждан стран-участниц, однако всё переменилось после приема в 2004 году новых членов ЕС. По версии Кнайсль, к 2024 году ЕС подошел "с военной экономикой и налогообложением военного времени", передает пресс-служба ЗакСа.

Спикер также высказалась об "огромном" потенциале российских регионов. "В России, как мне кажется, легко совмещать работу и личную жизнь. Потому что государство выделяет значимые средства на поддержку семей", — передает ее слова телеканал "Санкт-Петербург".

Переехавшая в Россию Кнайсль с сентября проживает в Петербурге. Рассуждая о городе, она заявила, что здесь "зелено, солнечно и элегантно".

Фото: assembly.spb.ru