Крытые велопарковки появятся у трех станций метро в Петроградском районе

До конца предстоящего лета у трех станций метрополитена в Петроградском районе должны будут появиться крытые велопарковки, сообщили в местной администрации. Речь идет о станциях "Зенит", "Спортивная" и "Чкаловская".

По словам главы района Владимира Омельницкого, контракт на выполнение работ уже заключен. Парковки должны будут появиться возле станций к 1 сентября.

"Мы прорабатываем с подрядчиком возможность установки раньше сроков, чтобы велолюбители смогли пользоваться ими в предстоящем летнем сезоне", — добавил чиновник.

Конструкции будут изготовлены из стального профиля с металлической крышей. На боковые стенки нанесут декор в виде контура велосипеда с аббревиатурой ТБ, декор задних стенок выполнят из бакелитовой фанеры под орех.

В прошлом году в Петербурге проложили три велодорожки общей протяженностью 6,6 километров.

Изображение: Администрация Петроградского района