В Петербурге немного похолодает 30 марта

В Петербурге обещают теплую и облачную, но с прояснениями, погоду, об этом 30 марта сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

По словам синоптика, город будет ощущать влияние тыловой, менее тёплой части циклонического вихря. Из-за этого будет облачная, но с прояснениями, погода, а также могут быть кратковременные дожди.

Воздух прогреется до +8…+10 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 31 марта, погода будет намного теплее. Воздух прогреется до +13…+15 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру