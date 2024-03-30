Одну полосу на юге КАД перекроют до 1 апреля из-за уборки

Из-за уборки смета в разделительной полосе дороги на южном участке кольцевой автодороги (КАД) в Петербурге ввели ограничения для автомобилистов с 30 марта, об этом 29 марта сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Перекрыта будет одна из четырех полос между развязками с трассой М-10 "Россия", на остальных введут скоростные ограничения до 50 км/ч. Меры будут действовать до 1 апреля.

Также в пресс-службе отметили, что на месте работ будут установлены временные дорожные знаки, барьеры и сигнальные фонари. Кроме этого, информация появится на табло. Работы будут вестись круглосуточно.

Фото: ЗАКС.Ру