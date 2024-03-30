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Новости 13:18

Председатель Госдумы Володин больше 45% дохода перевел на благотворительность

фото ЗакС политика Председатель Госдумы Володин больше 45% дохода перевел на благотворительность

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил на благотворительность больше 45% своего дохода в 2023 году, об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Госдумы.

Общая сумма пожертвованных денег составила 36,9 млн рублей, это 45,6% от дохода Володина. Как рассказали в парламенте, председатель уже почти 20 лет каждый год отправляет часть своих доходов на благотворительность или адресную помощь.

Также в релизе сказано, что в 1999 году Володин принял учaстие в создании бизнeс-структур и до 2007 года являлся их акционером. Уточняется, что большую часть его доходов составляют прибыль по вкладам, часть которой он тратит на благотворительные цели.

Фото: duma.gov.ru


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