ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:48

Беглов встретился с детьми из Белгородской области

фото ЗакС политика Беглов встретился с детьми из Белгородской области

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с детьми, которые прибыли в Северную столицу из Белгородской области, об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

В пятницу, 29 марта, в Петербург на Ладожский вокзал прибыли 735 детей, 61 сопровождающий и пять медиков. Всех их разместили на загородных базах, в общежитиях и гостиницах.

Александр Беглов решил посмотреть, в каких условиях живут дети и посетил учреждение в Калининском районе Петербурга, где размещено 100 детей и семь сопровождающих.

В ходе беседы с Бегловым, дети отметили высокое качество питания, которое предоставляется им пять раз в день. 

Сам Беглов сказал белгородским детям, что сейчас главное для них – продолжить учебу и в Петербурге предложат им много интересных занятий, например, экскурсии в городских музеях.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости30 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама