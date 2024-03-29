Петербург принял большую группу детей из Белгородской области

В Петербург на Ладожский вокзал прибыла большая группа школьников из Белгорода и приграничных районов Белгородской области, об этом 29 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности в город приехало 735 детей, 61 сопровождающий и пять медиков. Для них всех уже подготовили загородные базы, общежития и гостиницы. Дети в Северной столице будут продолжать учебу в школах.

"Очень важно, чтобы у ребят не было перерывов в учебе, чтобы они не отставали от программы. Поэтому мы в кратчайшие сроки обеспечили для них не только размещение, но и обучение. Уже со следующей четверти они приступят к занятиям", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга рассказали, что ГУП "Пассажиравтотранс" представил 21 автобус для перевозки белгородских детей.

Ранее в Смольном заявили, что петербургские школы со следующей четверти примут 800 детей из Белгородской области. В Ленинградской области заявили, что тоже готовы принять белгородских детей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга