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Новости 16:17

Беглов провел совещание на месте восстановительных работ в домах на Пискаревском

фото ЗакС политика Беглов провел совещание на месте восстановительных работ в домах на Пискаревском

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание в Красногвардейском районе города на месте восстановительных работ в домах на Пискаревском проспекте, об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов пообщался с петербуржцами, чьи здания пострадали из-за падения беспилотника 2 марта

Как рассказали в Смольном, тепловой контур и ресурсообеспечение были восстановлены в первый день после происшествия.

На данный момент, по данным администрации города, выплаты получили 490 человек, из них 90 человек находятся не в Петербурге, поэтому получат выплаты после приезда в город.

Уточняется, что ремонтные работы в квартирах продолжаются, восстанавливаются фасады, балконы и лоджии. На следующей неделе начнутся выплаты за поврежденные транспортные средства.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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