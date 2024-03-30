Беглов провел совещание на месте восстановительных работ в домах на Пискаревском

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание в Красногвардейском районе города на месте восстановительных работ в домах на Пискаревском проспекте, об этом 30 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов пообщался с петербуржцами, чьи здания пострадали из-за падения беспилотника 2 марта.

Как рассказали в Смольном, тепловой контур и ресурсообеспечение были восстановлены в первый день после происшествия.

На данный момент, по данным администрации города, выплаты получили 490 человек, из них 90 человек находятся не в Петербурге, поэтому получат выплаты после приезда в город.

Уточняется, что ремонтные работы в квартирах продолжаются, восстанавливаются фасады, балконы и лоджии. На следующей неделе начнутся выплаты за поврежденные транспортные средства.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга