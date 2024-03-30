Аппарат Агапитовой помог сироте, которому в центре угрожали психиатрическим лечением

Петербургского подростка из Центра содействия семейному воспитанию № 12, который жаловался на угрозы отправить его на психиатрическое лечение из-за нарушений дисциплины, перенаправили в другое учреждение, об этом 30 марта пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова представителя уполномоченной по правам человека в Петербурге Олега Алексеева.

По словам Алексеева, теперь подросток будет находиться в сиротском учреждении в Калининском районе под номером 5. Он также заявил, что связь будет поддерживаться до тех пор, пока не будет уверенности в том, что с несовершеннолетним все в порядке.

Как пишет "Фонтанка", подростку в новом центре понравилось и сейчас он к нему адаптируется.

Ранее Светлана Агапитова была уполномоченной по правам ребенка, поэтому ее аппарат знает, что происходит в таких учреждениях. По словам Алексеева, ЦССВ № 5 имеет хорошую репутацию.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру