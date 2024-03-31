Суды Петербурга постановили принудительно выдворить за рубеж более 400 иностранцев

Свыше 400 проживающих в Петербурге иностранных граждан будут принудительно выдворены из России за нарушения правил въезда в страну или пребывания в ней (ст. 18.8 КоАП РФ), сообщила вечером 30 марта глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Всего в период с 25 по 29 марта в районные суды Петербурга поступило 584 протокола по этой статье.

За прошедшее время суды рассмотрели 515 административных дел и назначили 418 нарушителям штрафы с последующим выдворением из страны. Всех их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).

Еще 48 иностранцев обязаны заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию в течение пяти дней с момента вступления постановления в силу.

"Все дела, где это было необходимо, рассматривались с участием переводчиков. Все права нарушителей, конечно же, соблюдены судами в полном объеме", — сообщила Лебедева.

Ранее петербургская полиция сообщила о результатах масштабной проверки на дорогах, затронувшей 1,5 тысячи мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру