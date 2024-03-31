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Новости 14:55

На переезде в Ленобласти электричка врезалась в автомобиль

фото ЗакС политика На переезде в Ленобласти электричка врезалась в автомобиль

На железнодорожном переезде в Ленинградской области 31 марта произошло ДТП с участием пригородного электропоезда и легкового автомобиля, рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Ведомство организовало проверку в связи с инцидентом.

По имеющейся информации, ДТП произошло на переезде близ станции Громово в Приозерском районе. Водитель выехал на запрещающий сигнал перед приближающейся электричкой.

"Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось", — сообщили в транспортной прокуратуре.

Надзорное ведомство приступило к проверке соблюдения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае необходимости будут приняты меры реагирования, говорится в распространенном прокуратурой сообщении.

Как уточнили в Октябрьской железной дороге, инцидент произошел в полдень. "Схода подвижного состава в результате ДТП нет, пострадавших нет. На движение других поездов инцидент не повлиял", — утверждают в ОЖД.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура


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