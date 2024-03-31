Петербурженке грозит до пяти лет колонии за сообщение о теракте

В отношении 34-летней жительницы Петербурга возбуждено уголовное дело о заведомо ложном акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили 31 марта в ГУ МВД по региону. Наказание по вменяемой горожанке статье предусматривает, среди прочего, штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или же лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Инцидент с участием петербурженки произошел в четверг, 28 марта, в торговом центре на Ленинском проспекте. В ходе спора она будто бы заявила о "готовящихся противоправных действиях с ее стороны", рассказали в полицейском главке. Прибывший на место наряд задержал местную жительницу, теперь же в отношении ее возбудили уголовное дело.

По информации телеканала "78", конфликт разразился в обувном магазине в ТЦ "Прибалтийский". Недовольная безработная петербурженка в ходе конфликта заявила, что имеет при себе взрывное устройство, после чего на место были вызваны полицейские.

Ранее суд назначил петербуржцу ограничение свободы сроком на один год из-за сообщения о якобы заложенной бомбе в здании УФСБ по региону.

Фото: ЗАКС.Ру