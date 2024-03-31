Генпрокурор сообщил о жалобах участников СВО на проблемы с выплатами за ранения

Генеральная прокуратура фиксирует множество обращений от участников СВО из-за проблем с выплатами по ранениям, заявил глава ведомства Игорь Краснов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Еще одной причиной жалоб стали трудности с присвоением госнаград, следует из его слов.

По утверждению Краснова, в Генпрокуратуру поступает "немало" жалоб со стороны участников СВО, а также их родных и близких. На обращения ведомство реагирует "оперативно", а в случае необходимости и жестко, оценил он работу подчиненных.

"Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплатой денежного довольствия. В последнее время поступает много обращений на задержки с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград", — говорит Краснов на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Зарубина.

В середине марта стало известно о поручении президента Владимира Путина, который распорядился подготовить изменения в законодательство касательно освобождения участников СВО от налога на имущество.

Фото: kremlin.ru