Пушкинский суд отправил в СИЗО подозреваемых в особо крупной краже у актрисы

Пушкинский районный суд отправил под арест двоих подозреваемых в особо крупной краже (п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ) из частного дома в поселке Тярлево, сообщили 31 марта в объединенной пресс-службе судов Петербурга. В СИЗО их определили почти на два месяца.

"Возможные похитители украшений актрисы отправляются в СИЗО", — гласит сообщение судебной пресс-службы.

Вартана Балаяна и Дениса Ковалева подозревают в похищении ювелирных украшений общей стоимостью девять тысяч рублей, а вместе с ними пяти тысяч долларов. Как сообщала ранее "Фонтанка", пострадавшей оказалась актриса Театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской.

От дачи показаний оба отказались. Суд арестовал обоих до 25 мая.

Фото: ЗАКС.Ру