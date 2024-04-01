На улице Савушкина сгорел трамвай

Утром 1 апреля в Приморском районе Петербурга сгорел вагон трамвая. Пострадавших нет, однако инцидент внес изменения в движение других трамваев, чьи маршруты пролегают по улице Савушкина.

По информации паблика "Дорожный инспектор", в пути пассажиры трамвая № 48 пожаловались на запах гари, после чего водитель высадил их у станции метро "Черная речка", а сам поехал в парк. Добраться до места у него не получилось, неподалеку от пересечения улиц Савушкина и Покрышева вагон загорелся. В сообщении паблика утверждается, что причиной происшествия стало короткое замыкание.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что к 07:05 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. "В трамвае маршрута № 48 происходило горение вагона по всей площади", — отметили спасатели.

Организатор перевозок распространил сообщение о временном изменении трасс трамвайных маршрутов №№ 21 и 48 "в связи с невозможностью проезда по улице Савушкина". По той же причине временно приостановлено движение по маршруту № 19.

Фото: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"