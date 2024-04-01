"Ведомости": В России может появиться ответственное за миграционную политику ведомство

Российские власти обсуждают перспективу создания ответственного за миграционную и межнациональную политику ведомства, сообщили 1 апреля "Ведомости" со ссылкой на пять источников. По утверждению издания, три из них близки к администрации президента (АП), а два находятся в орбите правительства.

Часть конфидентов указала, что ведомство будет находиться в прямом подчинении у президента. В настоящее время прорабатывается его структура, однако пока формат организации не определен. Предполагается, что это может быть как министерство, так и агентство с широкими полномочиями. В круг его интересов войдут все вопросы, связанные с миграцией и межнациональными отношениями, а находиться оно будет непосредственно "в контуре Управления президента по внутренней политике", утверждает собеседник издания.

Кандидатура предполагаемого начальника нового ведомства не определена. Как предполагают источники "Ведомостей", его главой могут назначить какого-нибудь высокопоставленного силовика.

Ранее суды Петербурга постановили принудительно выдворить из России свыше 400 мигрантов. Еще почти 50 человек обязали покинуть страну самостоятельно.

Фото: ЗАКС.Ру