Полиция организовала проверки из-за аварий с юными самокатчиком и мопедистом

Полиция организовала проверки в связи с двумя ДТП, в ходе которых пострадали несовершеннолетние горожане, сообщили 1 апреля в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Первый из потерпевших ехал на электросамокате, второй использовал для передвижения мопед.

Первое ДТП произошло днем 31 марта у дома 10/1 по улице Академика Константинова. Жительница Калининского района сбила на "Ленд Ровере" 17-летнего подростка на мопеде. Юноше потребовалась госпитализация, его состояние оценили как средней степени тяжести.

Вторая авария случилась тем же вечером на углу улицы Типанова и проспекта Космонавтов. В ходе инцидента пострадал 15-летний самокатчик, который, не спешиваясь, пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Отмечается, что совершившая наезд водительница "Шкоды Октавии" также двигалась на разрешающий сигнал. Подросток был госпитализирован с травмами средней степени тяжести.

В обоих случаях полиция организовала проверки, обстоятельства инцидентов устанавливаются.

Накануне стало известно о еще одном сбитом машиной несовершеннолетнем самокатчике. Авария с учеником третьего класса произошла 30 марта на Большой Монетной улице. Ребенку потребовалась госпитализация.

Фото: ЗАКС.Ру