Полиция Петербурга устроила проверку из-за ДТП с ребенком на самокате

В Петербурге организована проверка в связи с ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик, сообщили 31 марта в ГУ МВД по региону.

Авария с участием ребенка произошла в субботу днем около дома № 30 по Большой Монетной улице. Автомобиль BMW X5 по управлением 39-летнего водителя сбил ученика третьего класса, когда тот переезжал проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода.

"В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", — рассказали в полицейском главке.

По факту происшествия организована проверка, обстоятельства инцидента выясняются.

В начале марта стало известно, что пострадавшая в аварии самокатчица добилась компенсации морального вреда от сбившего ее на пешеходном переходе водителя. Авария произошла летом 2021 года на улице Уточкина в Приморском районе, женщина ехала на электросамокате с ребенком и была сбита не притормозившим водителем. Сумма компенсации составила 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру