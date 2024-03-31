Полиция Петербурга устроила проверку из-за ДТП с ребенком на самокате

В Петербурге организована проверка в связи с ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний самокатчик, сообщили 31 марта в ГУ МВД по региону.
Авария с участием ребенка произошла в субботу днем около дома № 30 по Большой Монетной улице. Автомобиль BMW X5 по управлением 39-летнего водителя сбил ученика третьего класса, когда тот переезжал проезжую часть на самокате вне зоны пешеходного перехода.
"В результате ДТП ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", — рассказали в полицейском главке.
По факту происшествия организована проверка, обстоятельства инцидента выясняются.
В начале марта стало известно, что пострадавшая в аварии самокатчица добилась компенсации морального вреда от сбившего ее на пешеходном переходе водителя. Авария произошла летом 2021 года на улице Уточкина в Приморском районе, женщина ехала на электросамокате с ребенком и была сбита не притормозившим водителем. Сумма компенсации составила 50 тысяч рублей.